FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin soruşturmada 11 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 11 kişinin tespit edildiği bildirildi.

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