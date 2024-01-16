Kaskoda mesleğe özel indirim furyası

Sigorta şirketleri son yıllarda özellikle kasko branşında seçilmiş bazı meslek gruplarında çalışan müşterilerine özel fiyat indirimlerini hayata geçiriyor. Ağırlıklı avukat, mimar, mühendis gibi beyaz yakalılar ve öğretmen, öğretim üyesi, kamu çalışanı ve emeklilerini hedefleyen sigorta şirketleri, gruplara göre yüzde 10 ile yüzde 35 arasında indirimler uygulamaya başladı. Sektör çok dillendirmese de indirimden yararlanan bu meslek grupları kaza oranı düşük dolayısıyla riski düşük olan gruplardan seçiliyor.

Aynı zamanda kendine ait araç oranı yüksek olan meslek grupları da önceliklendiriliyor. İndirimler ise genellikle kasko sigortalarında uygulanıyor. Ancak az sayıda da olsa bazı sigorta şirketleri bu indirimleri, kasko sigortasının yanı sıra ferdi kaza, konut ve hatta sağlık poliçelerine de uyguluyor.

Amaç sigortalılığı artırmak

Özellikle son yıllarda kasko fiyatlarındaki hızlı artış kasko yaptırma oranlarını da hızla aşağıya çekti. Bugün sadece dört araçtan biri kasko sigortası kapsamında.

Bu durum sigorta şirketlerini de hare kete geçirdi. Firmalar özellikle riski düşük ancak yüksek fiyatı nedeniyle kasko yaptıramayan müşterilerini kaybetmemek adına belli meslek gruplarına yüzde 35'lere varan indirimler uygulayıp aynı zamanda son dönemde daha fazla mesleğe bu indirimleri uygulamaya başladı. Bugün yapılan bu indirimlerin önemli bölümü sadece o meslek sahibi değil bu kişinin birinci derece yakını olan eş, çocuk hatta anne babalarına da uygulanıyor.

Sektör yetkilileri önümüzdeki dönemde bu uygulamanın sektördeki diğer sigorta şirketlerine de yaygınlaşacağını ve aynı zamanda indirim uygulanan meslek listesine yenilerinin ekleneceğini de vurguluyor. Örneğin mesleklere özel indirim uygulayan sigorta şirketlerinden Allianz Türkiye'de çok sayıda mesleğe özel yüzde 20'lere varan indirimleriyle dikkat çekiyor.

4 kasko paketine de uyguluyor

Mini, Eko, Kapsamlı ve Markalı olmak üzere dört farklı kasko paketi bulunan Allianz Türkiye bu ürünler kapsamında TSK mensubu ve eşlerine yüzde 20, öğretmenlere, üniversite öğretim üyelerine, polislere, eczacılara, mülki idare personeline ve yargı mensuplarına yüzde 15 oranında özel indirimler uyguluyor.

Bununla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer alan memurlar için de yüzde 15 oranında indirim imkanı sunan Allianz Türkiye, bu indirimleri aynı zamanda devlet memurlarının anne, baba, eş, çocuklar ve eşlerinin ebeveynleri için uyguluyor.

4A, 4B ve 4C grubuna dahil tüm grupların söz konusu bu indirimden yararlandığı bilgisi paylaşan Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Suat Didari, "Söz konusu mesleklere sahip olan ya da bu meslekleri icra ettikten sonra emekli olan sigortalılarımız, özel otomobil ve hususi kamyonet kullanımları kapsamında indirimli fiyatlardan faydalanabiliyor.

Hedeflerimiz doğrultusunda odağımıza aldığımız müşteri memnuniyeti yaklaşımı kapsamında yeni kasko ürünleri geliştirmeye devam ediyoruz. Mesleklere yönelik indirim kampanyamızı peşin ya da kredi kartı fark etmeksizin tüm ödeme seçeneklerinde uyguluyoruz.

Özel olarak sunduğumuz kasko ürünü indirimleri, araç sahiplerine önemli avantajlar sağlıyor" dedi. Özellikle son bir yılda kasko fiyatlarında yaşanan artışa da dikkat çeken Suat Didari, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bilindiği üzere asgari ücret artışı, kasko sigortalarındaki işçilik maliyetlerini de tetikliyor.

Ayrıca yine kasko sigortalarındaki hasar maliyeti artışını etkileyen yedek parça masraflarının, döviz kurlarından ve global enflasyondan doğrudan etkilendiğini söyleyebiliriz. Kasko sigortalarındaki hasar maliyeti artışının en önemli nedeni ise sigortalanan ana emtianın değerinin son bir yılda yaşadığı değişim. Bu değişimler doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Bu nedenle ürün bazında uygulanan tüm indirim oranlarının, sigortalılar tarafında önemli bir avantaj yarattığını söyleyebiliriz."

Hangi sigorta şirketi ne uyguluyor?

-Anadolu Sigorta: Firma Birleşik kasko, konut, sağlık ve ferdi kaza sigortası branşlarında mesleklere özel indirimler uyguluyor. Anadolu Sigorta'nın uyguladığı indirimler ise şöyle; Üniversite-akademik ve idari personel; yüzde 5-35, Noter ve emekli noterler; yüzde 10-35, Barolar Birliği'ne kayıtlı avukatlar yüzde 15-35, Sigorta Denetim Elemanları Derneği üyeleri yüzde 5-35, THY çalışanı ve emeklileri yüzde 10, TC Merkez Bankası çalışanları ve Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı çalışanı yüzde 5-30, sağlık çalışanları yüzde 5-35, mimarlar yüzde 5-35, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri aynı zamanda eşleri ve çocukları yüzde 5-35, İşBankası "İşim Kart" ve "TİM Kart" sahipleri yüzde 5-35, Ankara Üniversitesi akademik ve idari personeli yüzde 10-35.

-Allianz Türkiye: TSK mensubu ve eşlerine yüzde 20, öğretmenlere, üniversite öğretim üyelerine, polislere, eczacılara, mülki idare personeline ve yargı mensuplarına yüzde 15, memurlara yüzde 15. - Generali Sigorta: Öğretmenlere yüzde 35.

-Hepiyi Sigorta: Öğretmen, Akademisyen, Anonim Şirket çalışanları, kamu personeli, askeri personel.

-Ray Sigorta: Devlet memurları yüzde 25, serbest muhasebeci ve mali müşavirler yüzde 15, Anonim Şirket çalışanları yüzde 25, eczacılar yüzde 15, emekliler yüzde 15, hakim ve savcılar yüzde 15, mühendisler yüzde 15, öğretmenler ve öğretim görevlileri yüzde 25, sağlık çalışanları yüzde 15, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yüzde 25'e varan indirimlerden faydalanabiliyor.