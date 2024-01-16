İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ üyelerini yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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