MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, YPG'nin kadın yapılanması sözde sorumlularından Rihan Amude kod Liman SUWYEŞ'i Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Liman SUWYEŞ, PKK/PAJK Meclisi Üyesi ve PAJK Suriye sözde Sorumlularındandı.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Liman SUWEYŞ, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini
yönetiyordu. Türkiye'ye sınır olan Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları
kadın örgüt mensuplarına aktarıyordu. Bu çerçevede örgütün amaç ve hedefleri
doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ediyordu. Liman
SUWEYŞ, Türkiye'ye yönelik faaliyetleri sebebi ile MİT'in hedef listesindeydi.
SUWEYŞ'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verildi. Kamışlı'da bulunduğu belirlenen terörist SUWEYŞ anlık takibe alındı. Uygun zamanda MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonla SUWEYŞ'i etkisiz hale getirildi.
RİHAN AMUDE KOD LİMAN SUWEYŞ KİMDİR?
Aslen Suriye/Amudeli olan ve Rihan Amude ile Reyhan kod adlarını kullanan Liman
SUWEYŞ, 2010'da örgütün kırsal kadroları arasında yer aldı. Örgütün en üst düzey
kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılı itibarıyla PKK/YPG'nin
Irak/Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüttü. Irak'ın ardından
Suriye'ye geçiş yapan Liman SUWEYŞ, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu
yaptı. 2022 yılında ise yeniden PKK/YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması KONGRA-STAR'ın
Irak/Süleymaniye'deki sözde sorumlusu oldu. L.SUWEYŞ, son olarak PAJK Suriye
sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.