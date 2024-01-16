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Burslarını bilgisayar oyunu tasarımına yatırdılar, milyon dolarlık şirket kurdular

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) eğitim gören 9 mühendislik öğrencisi, eğitim burslarını birleştirerek adım attıkları alanda sanal gerçeklik oyunları geliştirdikleri şirket kurdular.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 13:28, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:34
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Burslarını bilgisayar oyunu tasarımına yatırdılar, milyon dolarlık şirket kurdular

AGÜ'de bilgisayar, endüstri, inşaat ve biyomühendislik bölümlerinde eğitim gören 9 öğrenci, oyun tasarlamak için 2019'da bir araya geldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 4 odalı ev kiralayıp birlikte kalmaya başlayan öğrenciler, eğitim burslarını birleştirerek ilk önce sanal gerçeklik gözlüğü satın aldı.

Daha sonra bilgisayar ve bazı teknik ekipmanları da burslarıyla karşılayan öğrencilere, oyun geliştirmelerinde destek olmak amacıyla AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da kampüsteki kuluçka merkezinde bir oda tahsis etti.

Öğrenciler, "Wide Game Studio" ismiyle, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknoloji ürünü "Flare Frenzy" adlı oyunu 4 ayda tasarladı.

Bazı çevrim içi mağazalardan indirilebilen oyunun ardından "Wide Game Studio Oyun Teknolojileri" isimli startup şirketi kuran gençler, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan da destek aldı.

- 2024'ün sonunda 20 çalışana ulaşılması hedefleniyor

Şirket yöneticisi öğrencilerden Mert Ural, AA muhabirine, zorluklarla karşılaşsalar da hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını söyledi.

Sanal gerçeklik oyunları geliştirmek amacıyla bir araya geldiklerini anlatan Ural, şunları kaydetti:

"Kendi işimizi kurmak, özellikle bir oyun stüdyosu kurmak hem tahmin ettiğimizden daha zor hem de daha eğlenceli çıktı. Özellikle startup hukukunun çok eksik olduğunu söyleyebilirim, o yüzden biraz zorlanıyoruz. Şu anda ana ekibimiz 9 kişi. Tahminimce 2024'ün sonunda 20 kişiyi geçmiş olacak. Şirketin piyasa değerlemesi ise şu anda 1,2 milyon dolar."

Ekip ruhunun başarıyı getirdiğini vurgulayan Ural, "Tohum öncesi yatırımlarda ciroya çok bakılmadan ekibe yatırım yapılır. Birazcık da riskli yatırımlardır. 1,2 milyon dolar değere ulaşmamızın en büyük sebebi ise aynı ekiple kalmamız." diye konuştu.

Ural, ofislerindeki her şeyi kendilerinin tasarladığını belirtti.

İkinci oyunu tasarlama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ural, yaklaşık 4 ay sonra oyunu kullanıma sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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