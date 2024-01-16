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Noterde 'bankada sorun oldu' bahanesiyle dolandırıcılık: 23 kişi gözaltında

Araç satın almak için anlaştıkları kişilere, noterlerde devir işlemi yapıldığı sırada "bankada sorun oldu", "para birazdan hesabınıza yatacak" gibi bahanelerle ücret ödemediği iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 14:19, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:20
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Noterde 'bankada sorun oldu' bahanesiyle dolandırıcılık: 23 kişi gözaltında

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak", "serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kent genelinde araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla irtibata geçen şüphelilerin alıcı gibi davranıp anlaştıkları kişilere, noterlerde devir işlemi yapıldığı sırada "bankada sorun oldu", "para birazdan hesabınıza yatacak" gibi çeşitli bahaneler sunarak bedelini ödemedikleri tespit edildi.

Aracın ruhsatını alan şüphelilerin mağdurları parayı ödeyecekleri konusunda oyaladıkları, bu şekilde satın aldıkları araçları diğer suç örgütü üyelerine devrettikleri, şikayet durumunda şerh konulmaması için sonrasında aracı iyi niyetli kişilere satan şüphelilerin haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Araçlarını satmak isteyen vatandaşların bu yöntemle dolandırıldığının anlaşılması üzerine suç örgütü üyelerine yönelik yapılan teknik ve fiziki takipte 13 eylem tespit edildi.

Savcılıkça 29 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2, Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, suça konu 2 araç yediemin otoparkına çektirildi, 10 araca satılamaz şerhi koyuldu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 65 mermi ile ruhsatsız tüfek ve 33 dolu kartuş ele geçirildi.

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