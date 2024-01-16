İçişleri Bakanı Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık bürokratları ve tüm illerin göç müdürleriyle "İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Düzensiz göçle mücadeledeki temel stratejinin "sorunun kaynak ülkelerde çözümü", "etkili sınır güvenlik tedbirleri", "ülke içinde etkin tespit ve yakalama", "hukuki temelde kalarak hızlı işleyen sınır dışı süreçlerinin tesisi olarak" dört aşamadan oluştuğunu ifade eden Yerlikaya, paylaşımında toplantıdan görüntülere de yer verdi.