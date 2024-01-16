Bursa'da yere düşen adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Salı pazarına gitmek için pazar arabasıyla yürüyen Necmettin Altınyollar (75), otobüs durağında bir anda yere yığıldı. Altınyollar'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ve 112'ye bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net