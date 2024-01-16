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KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı

Rehberde, T.C. kimlik numaralarının işlenmesinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki usul ve esaslara uygun şekilde yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi- Kimlik numaralarının işlenmesinin, kişilerin diğer kişisel verilerine de erişim imkanı sağladığı, bunun kişiler üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği kaydedildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2024 16:03, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:09
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KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerin kimlik numaralarının işlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususların ele alındığı "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber" yayımladı.

KVKK'den yapılan açıklamada, son zamanlarda kuruma T.C. kimlik numaralarının işlenmesi hakkında şikayet ve ihbarlarda bulunulduğu belirtilerek, söz konusu numaraların işlenmesi faaliyetinde dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirme yapılması amacıyla rehber hazırlandığı belirtildi.

Kimlik numaralarının işlenmesinin, kişilerin diğer kişisel verilerine de erişim imkanı sağladığı aktarılan rehberde, bu durumun kişiler üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği bildirildi. Rehberde, T.C. kimlik numaralarının "nitelikli kişisel veriler arasında oldukça önemli bir yere sahip olduğu" vurgulandı.

T.C. kimlik numaralarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki usul ve esaslara uygun şekilde işlenmesinin zorunlu olduğu hatırlatılan rehberde, kişisel verilerinin korunması hakkına daha az müdahale eden yöntemlerin mümkün olup olmadığı gözetilerek varsa bu yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

Rehberde, kanuna uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi konusunda veri sorumluları tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasının da önem arz ettiği aktarıldı.

Yoğun şekilde kimlik numarası işlendiği tespit edilen e-ticaret, kargo, taşımacılık, elektronik haberleşme, sigortacılık, sağlık sektörleri ile yargı, kamu hizmetleri ve seçimler kapsamındaki işleme işlemlerine ilişkin de dayanak teşkil eden mevzuat hükümleri rehberde yer aldı.

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