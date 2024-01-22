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Sağlık Memuru sınavla Tıbbi Sekreter olursa emeklilik açısından avantaj sağlar mı?

Emeklilikte aylık ve ikramiye açısından fark olabilmesi için atanma yapılan veya sınavla yükselme yapılan görevin mutlaka ek göstergesinin yüksek olması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 14:00, Son Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:52
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Sağlık Memuru sınavla Tıbbi Sekreter olursa emeklilik açısından avantaj sağlar mı?



Detaylar/Değerlendirmeler:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamına; Sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personeli girmektedir.

Şeklindedir.

Dolayısıyla yüksekokul mezunu Sağlık Memuru kadrosunda bulunan kişi için uygulanacak ek gösterge rakamı 1. Derece için 3600 ek gösterge olmaktadır.

Yüksek okul mezunu Tıbbi Sekreter veya Sağlık Teknikeri kadrosunda bulunan kişi için uygulanacak ek gösterge rakamı da yine aynı olup, 1. Derece için 3600 ek gösterge olmaktadır.

Buna göre de, ister sağlık memuru, ister tıbbi sekreter veya sağlık teknikeri kadrosunda bulunulsun, her durumda emeklilikte uygulanacak olan ek gösterge rakamı 1. Dereceye gelmiş olanlar için 3600 ek gösterge olmakta, dolayısıyla hiçbir farklılık ortaya çıkmamaktadır.

Ayrıca, görev aylıkları açısından bir farklılık olamayacağını (ek ödeme, özel hizmet tazminatı vb. gibi) değerlendirmekle birlikte, bu konunun Kurumlardan öğrenilmesinde fayda olacağını söyleyebiliriz.

NOT: Değerlendirmemiz 5434 e tabi memurlar kapsamında yapılmıştır. 5434 e tabi memurlar için emeklilikte ek gösterge rakamının önemi yüksektir (5510 a tabi memurlar için de ek gösterge rakamının yüksek olması emekli ikramiyesi açısından önemlidir). 5434 kapsamında unvan değişikliklerinde değişen unvandan emeklilikte yararlanmak için en az 6 ay fiili olarak çalışma şartı da bulunmaktadır.

Sonuç bağlamında: emeklilik açısından herhangi bir değişiklik olmayacağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, görev işleyişi ve görev aylığı açısından bir değişiklik olup olmayacağını Kurumunuzdan öğrenilmesi gerektiğini de söyleyebiliriz.


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