Hatalı sınav sorularının iptal edilmesi sübjektif kazanımlara etki eder mi?

Bu doğrultuda karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.

İlk derece mahkemesi: Davacının sübjektif kazanımları elinden alınamaz

Hatalı soruların mahkeme kararıyla iptali sonucunda idarece yapılan değerlendirmede, sıralamaya giremeyerek başarısız oldukları anlaşılan kursiyerlerin ilişikleri kesilmeyerek kursa devamlarının sağlandığı, davacının durumunda olduğu gibi bu kişilerin kursu başarıyla tamamlayarak komiser yardımcısı olarak atanmak suretiyle, bu statüleri gereği kişisel kazanımlar elde ettikleri; bu itibarla, davacının komiser yardımcısı olarak atanmasından iki yıl sonra yargı kararının uygulandığından bahisle, subjektif kazanımlarını ortadan kaldıracak şekilde, komiser yardımcılığından polis memurluğuna atanması yolunda tesis edilen işlemde hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkelerine uyarlık bulunmamaktadır.

Hukuk müşavirliğinden görüş alınarak işlem tesis edilmişse açık hata vardır denemez

Diğer taraftan, davacının komiser yardımcılığına, hukuk müşavirliğinin görüşü doğrultusunda yapılan bir değerlendirme sonucunda atandığı, idarenin açık mevzuat hükmüne aykırı bir uygulamasından söz edilemeyeceği, maddi olay yönünden de hatalı bir saptamaya dayanılmadığı görüldüğünden, bu atama işleminin açık hataya dayandığı ve her zaman geri alınabileceği sonucuna varılamamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/718

Karar No: 2023/3190

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; polis memuru olarak görev yapmakta iken, 26/03/2011 tarihinde yapılan komiser yardımcılığı sınavında başarılı olarak komiser yardımcılığı kursuna başlayan ve bu kursu başarıyla tamamlayarak komiser yardımcısı olarak atanan davacının, söz konusu sınavla ilgili bir kısım soruların mahkeme kararıyla iptal edilmesi nedeniyle yeniden yapılan değerlendirmede başarısız duruma düştüğünden bahisle tekrar polis memurluğuna atanmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün 03/09/2014 günlü işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

... İdare Mahkemesinin. günlü, E:., K:. sayılı kararıyla davanın reddine hükmedilmiş olup; anılan karar, Danıştay İkinci Dairesinin 08/03/2022 günlü, E:2021/1221, K:2022/1079 sayılı kararıyla bozulmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

.. İdare Mahkemesince bozma kararına uyularak verilen temyize konu kararla; hatalı soruların mahkeme kararıyla iptali sonucunda idarece yapılan değerlendirmede, sıralamaya giremeyerek başarısız oldukları anlaşılan kursiyerlerin ilişikleri kesilmeyerek kursa devamlarının sağlandığı, davacının durumunda olduğu gibi bu kişilerin kursu başarıyla tamamlayarak komiser yardımcısı olarak atanmak suretiyle, bu statüleri gereği kişisel kazanımlar elde ettikleri; bu itibarla, davacının komiser yardımcısı olarak atanmasından iki yıl sonra yargı kararının uygulandığından bahisle, subjektif kazanımlarını ortadan kaldıracak şekilde, komiser yardımcılığından polis memurluğuna atanması yolunda tesis edilen işlemde hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkelerine uyarlık bulunmadığı; diğer taraftan, davacının komiser yardımcılığına, hukuk müşavirliğinin görüşü doğrultusunda yapılan bir değerlendirme sonucunda atandığı, idarenin açık mevzuat hükmüne aykırı bir uygulamasından söz edilemeyeceği, maddi olay yönünden de hatalı bir saptamaya dayanılmadığı görüldüğünden, bu atama işleminin açık hataya dayandığı ve her zaman geri alınabileceği sonucuna varılamayacağı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından; 2011 yılı komiser yardımcılığı kursu sınavında bazı soruların iptali istemiyle açılan davalar sonucunda verilen kararlar ile hukuk biriminin görüşü doğrultusunda, aralarında davacının da bulunduğu nihai başarı sıralamalarında başarısız duruma düşen personel hakkında Personel Dairesi Başkanlığı tarafından rütbe tenzili işlemi yapılması talep edildiği ve anılan yazı doğrultusunda tenzil-i rütbe işleminin gerçekleştirildiği, konuyla ilgili yüksek yargı organlarının ve idare mahkemelerinin kararları dikkate alınarak tesis edilen işlemin yerinde olduğu, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı incelendiğinde idarenin, yokluk, açık hata hallerinde süre aranmaksızın kanunsuz işlemi her zaman geri alabileceğine yer verildiği, bu nedenlerle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/06/2023 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Yargı kararı uyarınca yapılan yeni sıralamaya göre, komiser yardımcılığı sınavında başarısız olduğu sabit olan davacının, komiser yardımcılığı kursuna devam ettirilerek kursu başarıyla tamamlaması üzerine komiser yardımcılığına atanmasında idarenin açık hatası bulunduğu ve davacının hukuka aykırı işlem dolayısıyla elde ettiği komiser yardımcılığı statüsünün kazanılmış hak kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından, davacının komiser yardımcılığından polis memurluğuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediğinden, temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.

