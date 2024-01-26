2011 yılında ilk defa memur olan mühendis, 5434 kapsamına nasıl girmiştir?

Soru: İyi günler Mayıs 1999 da sgk girişim var 30 gün prim yatmış. 2004 yılında yedek subay olarak askerlik yaptım. 2007 yılına kadar sgk li olarak çalıştım, 2007 yılında 4/b li olarak kamu kurumuna atandım. 2011 yılında kadroya geçtim. Sistemde 5434 sayılı kanuna tabii görünüyorum, Ne zaman mühendis olarak emekli olabilirim? Teşekkürler

Detaylar/Değerlendirmeler:

Mayıs 1999 SGK girişinin, yani SGK primleri ödenmiş hizmetlerin bulunmasının faydası:

EYT konusuyla ilgili 7438 sayılı Kanun 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu Kanunla özetle 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş şekilde çalışması olanlar hakkında yaş koşulu aranmaksızın sadece hizmet süresinin tamamlanması şartıyla emeklilik haklarını kazanmış sayılacakları belirlenmiştir.

Dolayısıyla sizin de Mayıs 1999 SGK girişli olduğunuzu ve 30 gün SGK primlerinizin yatmış olduğunu belirmiş olmanız nedeniyle, bu SGK başlangıcınız size yaş şartı aranmadan sadece 25 hizmet yılınızı tamamladığınızda memurluk statünüz üzerinden emekli olma imkanını vermektedir.

Sistemlerde 5434 sayılı Kanun kapsamında olduğunuz hususunun belirtilmesi konusu;

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk, memurluktan sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, vekil imamlık gibi hizmetleri olanlar ne zaman olursa olsun memur kadrosuna geçtiklerinde 5434 sayılı Kanun kapsamına girmektedirler.

Dolayısıyla Yedek Subaylık süresi iştirakçi olarak geçen süre olmakta, bu nedenle de 5434 kapsamına girmektedir. Yedek subaylık okul süresi ise borçlanma kapsamında olan bir süre olmaktadır.

Bu nedenle, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 2007 yılında yapmış olduğunuz yedek subaylık göreviniz sizi 5434 sayılı Kanun kapsamına almış olmaktadır.

Sonuç bağlamında; 25 hizmet yılınızı tamamladığınızda (25 hizmet yılı içerisine sigortalı süreniz, yedek subaylık süreniz, yedek subaylıktan kazandığınız yıpranma süreniz, 4/B sözleşmeli süreniz, memurluk süreniz toplamı dahil olacaktır) EYT kapsamında yaş şartı aranmadan 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olma hakkını kazanmış olacağınızı değerlendirmekteyiz.

Emekli aylığı bağlanması şartlarında da 5434 hükümleri uygulanır, yani derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, tazminat, memur maaş katsayısı uygulanmak suretiyle hem emekli aylığınız, hem de emekli ikramiyeniz hesaplanacaktır