MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı



Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, sayman, şef ve memur unvanları için gerçekleştirilen 2023 yılı görevde yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı.



Sonuçlar için aşağıdaki linkleri tıklayınız.



Şube Müdürü Sonuçları için tıklayınız.



Şef Sonuçları için tıklayınız.



Sayman Sonuçları için tıklayınız.



Memur Sonuçları için tıklayınız.