Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'dan İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

Ziyarette Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü ziyaret ettik, İstanbul'u konuştuk. Nazik kabulleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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