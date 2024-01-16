BM, ABD'de bir mahkumun azot gazıyla infazının durdurulması çağrısı yaptı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BM'nin bu "yeni ve test edilmemiş" idam metodunun Kenneth Eugene Smith üzerinde denenmesinden endişe duyduğunu aktaran Shamdasani, söz konusu yöntemin Uluslararası İnsan Hakları çerçevesinde "insani olmayan, aşağılayıcı ve işkence sayılabilecek" bir metot olabileceğini belirtti.

Smith'in azot gazıyla infazının durdurulmasını talep eden Shamdasani, bu metotla yapılması planlanan tüm idam cezalarının da durdurulmasını istedi.

Shamdasani, Alabama'nın mahkumlara azot gazıyla idam etmeden önce herhangi bir yatıştırma işlemi uygulamadığının altını çizerek, bu yöntemin mahkumlara acı verme riski olduğunu kaydetti.

Smith'in bu koşullar altında infaz edilmesinin, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye ilişkin ceza yasağını ihlal edebileceğine dair ciddi endişelerinin olduğunu ifade eden Shamdasani, Smith'in haklarının "BM İşkence ve Diğer Zalimane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi" dahilinde olduğunu kaydetti.

BM uzmanları Morris Tidball-Binz, Alice Jill Edwards, Tlaeng Mofokeng ve Margaret Satterthwaite, Smith'in 1988'de işlediği cinayetten dolayı azot gazıyla infaz edilmesine yönelik verilen kararı, "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" olarak yorumlamıştı.