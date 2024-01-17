17 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları
17 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 00:10, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 00:17
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den - İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. - Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. (TBMM/10.30/09.15/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve konut fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs/Gazze/Kahire)