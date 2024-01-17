17 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs/Gazze/Kahire)

1- TBMM'den - İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. - Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. (TBMM/10.30/09.15/14.00)

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