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Yeni yılda yatırımlara 1 trilyon lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Program kapsamında 12 bin 41 projeye yaklaşık 1 trilyon 7 milyar lira ödenek ayrıldı

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 08:35, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 08:15
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Yeni yılda yatırımlara 1 trilyon lira

Yatırım Programı'nda deprem tedbirlerine yönelik projelere 510 milyar lira ayrılırken, deprem bölgesine ayrılan ödeneğin yüzde 28'i eğitim, yüzde 23'ü sağlık için kullanılacak. 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme olurken onu eğitim, madencilik ve enerji, tarım, sağlık, sanayi izledi. Buna göre:

- Ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları için ayrılan ödenek yüzde 162 artışla 319 milyar liraya yükseldi. Söz konusu sektör yatırımları arasında en yüksek pay 150,3 milyar lira ile demir yollarına ayrıldı.

- Eğitim sektöre yüzde 15'lik pay ile ikinci sırada yer aldı. Eğitim yatırımları için yüzde 147 artışla 150,8 milyar lira tahsis edildi.

- Yüzde 10,5 paya sahip olan madencilik sektörüne bu yıl yüzde 34 artışla 106 milyar lira ayrılırken, yüzde 7,5 paya sahip olan enerji sektörüne ise yüzde 70 artışla 75,7 milyar lira ödenek ayrıldı. Ödenekten Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi'nde çalışmalara -46 milyar lira, doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine ise 53,8 milyar lira ayrıldı.

- Yatırım ödeneklerinden yüzde 10'luk pay alan tarım sektörüne bu yıl yüzde 132 artışla 101 milyar lira ödenek tahsis edildi. Tarımsal sulama yatırımları kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 51 milyar lira ödenekle yaklaşık 130 bin hektar alanın sulamaya açılması planlanıyor.

- Sağlık sektörünün bu yıl yatırımlarından aldığı pay yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığına yüzde 152 artışla tahsis edilen 82,7 milyar lira ile bu yıl 16 bin 822 yatak ve 486 ünite hizmete alınacak. Ayrıca 17 şehir hastanesinin yapımına devam edilecek ve bu hastanelerden 6 bin 450 yatak kapasiteli 6 proje tamamlanarak hizmete alınacak.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına imalat sanayii sektöründe yüzde 156 artışla 15,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki sanayi işyerlerinin yapımı için 5 milyar lira, organize sanayi bölgesi projeleri için 5,3 milyar lira, küçük sanayi sitesi projeleri için ise 2,8 milyar lira ödenek sağlandı.

- Araştırma destek programları için ayrılan kaynak da yüzde 120 artarak 21,8 milyar lira oldu. Ayrıca üniversitelere bu yıl yüzde 109 artışla 35,5 milyar lira yatırım ödenek tahsisi yapıldı.

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