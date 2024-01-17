Bu gece uzaydayız!

Yeni Şafak Gazetesinden Ali Kürşat Büyükada'nın haberine göre:

Milli Uzay Programı'nın ilk görevi olan insanlı uzay görevi kapsamında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın 14 gün sürecek tarihi yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece başlayacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı da dahil olmak üzere Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yol alacak. Florida'dan yapılacak fırlatma işlemi 18 Ocak 2024 Perşembe günü Türkiye saati ile 01.11'de yapılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye'nin 2021'de ilan ettiği Milli Uzay Programı'nın ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşacak.

13 BİLİM DENEYİ YAPILACAK

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yapılacak 13 bilim deneyi belirlendi. Bu deneyler mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarında yapılacak. Deneylerin entegrasyon ve uyum çalışmaları, TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

Axiom Space'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

MEYDANLARDA CANLI İZLENECEK

Fırlatma törenini izlemek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde hazırlıklar yapıldı. Bugün saat 23.00'ten itibaren itibaren Kızılay ile Taksim'deki planetaryumlardan takip edilebilecek. Ayrıca Türkiye'de nefeslerin tutularak fırlatmanın yapılacağı anlar bilim merkezlerinde canlı olarak yayınlanacak. Uzaya meraklı çocuklar, gençler ve yaşlılar bu heyecanı merkezlerde paylaşacak. Tören, Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'nden de izlenebilecek.

Vatandaş uzayda hissedecek

Toplu heyecanın yaşanacağı planetaryuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da gelmesi öngörülüyor. Türk astronotun uzayda kaldığı süre boyunca kurulu kalacak olan planetaryumda 14 gün boyunca uzay gösterimleri yapılacak. Ayrıca uzaya çıkılacak günde Ankara'da bulunan planetaryuma deney sahipleri gelecek ve uzayda yapılacak deneylerini ve önemini uzay tutkunlarına gün boyunca anlatacak.

Türk bayrağı açacak

Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak. Uzay yolcusu seçildikten sonra Yeni Şafak'a röportaj veren uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzayda yapmak istediği ilk şeyin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söylemişti. Gezeravcı, "Biz bayrağımızı uzaya götürmüyoruz. Bayrağımız bizi uzaya götürüyor. O nedenle öncelik bayrağımızın oradaki varlığını tüm dünyaya göstermek olacak. Türkiye'ye karşı bayrağımızı açıp fotoğraf çekeceğiz ve Türkiye Uzay Ajansı ile fotoğrafımızı paylaşacağız" diye konuştu.

Erdoğan'dan, Gezeravcı'ya: Millete gurur yaşatacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı esnasında Alper Gezeravcı ile video konferans yoluyla görüştü. Erdoğan, kabine üyelerinin selamlarını iletirken Gezeravcı, Florida'nın Orlando kentinde karantinada olduğunu söyledi. Gezeravcı, "Tüm hazırlıkları tamamlamış vaziyette görev saatini beklemekteyiz Sayın Cumhurbaşkanı'm" dedi. Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.

İLHAM OLACAKSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun." Gezeravcı da "Gelecek nesillerimize, hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Aksiyon 3 ekibinin selamlarını iletiyorum" dedi.

Muşlu öğrencilerin deneyi uzayda

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacağı 14 günlük süre boyunca Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki çocukların önerdiği bilim deneyi de dahil olmak üzere 13 deneyi uzay ortamında gerçekleştirecek. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi.