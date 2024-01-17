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Jandarma'dan terör örgütüne 'Kahramanlar-44' operasyonu

Teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla "Kahramanlar-44" operasyonları gerçekleştirildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 09:16, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:17
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Jandarma'dan terör örgütüne 'Kahramanlar-44' operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla 'Kahramanlar-44' operasyonları gerçekleştirildi."

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