Çocuklarınızı LGBT propagandasında koruyun







2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bu hafta tamamlanıyor. 20 milyona yakın öğrenci cuma günü karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girecek. Mevsimin kış olması nedeniyle öğrenciler yarıyıl tatilinde daha çok evde vakit geçiriyor ve dijital içeriklere daha fazla maruz kalıyor. Anne ve babaların tatil döneminde çok daha dikkatli olması gerek.

Çünkü çocuklar arasında oldukça popüler olan bilgisayar oyunları, animasyon ve çizgi filmler tehlike saçıyor. Üstelik bu içerikler 'kids'; yani çocuk için olarak bilinen platformlarda dahi mevcut. Başta youtubekids olmak üzere benzer platformlarda eşcinsel karakterlerin yer aldığı, akran zorbalıklarının olduğu onlarca çizgi film ve animasyonlar yayınlanıyor. Örneğin youtubekids'te yayınlanan In a Heartbeat adlı çizgi filmde erkek öğrencinin diğer bir erkek öğrenciye olan aşkı anlatılıyor.

OYUNLARDA DA VAR

Benzer içerikler dijital oyunlar da var. Örneğin Stumble Guys adlı oyunda 'trans onuru', 'aseksüel onuru' şeklinde paketler mevcut. Telefon ve tabletlere indirilen oyun ilkokul öğrencileri arasında oldukça popüler. Türkçe dil seçeneği de olan oyun Şubat 2021'den bu yana dünya genelinde 100 milyonun üzerinde cihaza indirilmiş.

AÇIK PROPAGANDA YAPILIYOR

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Tunay Kamer, "TikTok platformunda LGBT temalı binlerce video ve hesaplar var. Android veya IOS işletim sistemine sahip telefonlara indirilebilen LGBT içerikli yüzlerce uygulama mevcut.

Video izleme platformlarından çocuklara özgü olduğu düşünülen YouTube Kids platformunda yer alan birçok çizgi filmde veya çocuklara özel içeriklerde LGBT propagandası açık bir şekilde yapılmaktadır" dedi.

EBEVEYNLER ÇOK DİKKATLİ OLMALI

İnternet ve dijital uygulamaların sanıldığı kadar masum içerikler barındırmadığını anlatan Kamer; "Dijital ortamın tehlikelerinden çocuklarımızı korumak ve bu tür içeriklere çocukların maruz kalmalarını önlemek için ebeveynlere büyük görev ve sorumluklar düşmektedir.

Bilmediğimiz içeriklerin veya kanalların çocuklara izletilmemesi en önde gelen sorumluluklardan biridir. Bir diğeri ise platform isminin kids (çocuk) olması, çocuklara özel diye tanıtılması veya sınıflandırılması bu tür içeriklere maruz kalmayacağı anlamına gelmemektedir" diyerek velileri uyardı.

CEYDA KARAASLAN