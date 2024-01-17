İzmir'de kozmetik ürünleri deposunda çıkan yangında 1 işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

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