Marmara hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Marmara Bölgesi'nde hafta sonu, başta İstanbul olmak üzere Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Bölgede cuma günü yaklaşık 17 ila 18 derece arasında olması beklenen hava sıcaklığının, Balkanlardan gelecek soğuk hava kütlesiyle 8-9 derece kadar düşeceği; kuzeybatı tarafında kar, İstanbul'da ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

- "Sis ve buzlanma görülebilir"

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, Marmara Bölgesi'nde bu günlerde lodosun etkili olduğunu belirterek, az da olsa yağışların yaşandığını söyledi.

Bölgenin çarşamba ve perşembe günü yüksek basıncın etkisi altında olacağını dile getiren Özdemir, "Bundan dolayı sis ve buzlanma görülebilir. Perşembe gününden itibaren tekrar lodosu güneyden, Afrika üzerinden alacağız." diye konuştu.

Özdemir, lodosla birlikte cuma günü İstanbul'da hava sıcaklığının 13-17 dereceye kadar çıkacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cuma akşamından itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Sıcaklıklar 8 ila 9 derece düşecek. Soğuk hava kütlesi Marmara Bölgesi'ne Karadeniz ve Balkanlar üzerinden geliyor. Yeni sistemle cumartesi, pazar ve pazartesi yağış olacak. Marmara Bölgesi'nin deniz seviyesinde bulunan alanlarında karla karışık yağmur, zaman zaman da kuvvetli yağış almasını bekliyoruz. Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı bekliyoruz. Yüksek kesimlerde Anadolu'ya doğru gittikçe kar yağışı daha artacak. İstanbul'da kar yağışı 4 derecenin altına düştüğü zaman az da olsa görülme ihtimali olabilir."

- Ocak sonunda kar yağışı ihtimali

Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi'nin tekrar yüksek basınç etkisi altına gireceği, buzlanma ve don yaşanacağı, sisin etkili olacağı uyarılarında da bulunan Özdemir, yağışın İstanbul'daki barajlarda su seviyesini artıracağına dikkati çekti.

Bölgeye yağan her bir damlanın önemli olduğunu anlatan Özdemir, İstanbul'da ocak ayı sonunda kar ihtimalinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.