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İYİ Parti Antalya Büyükşehir adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Akşener, İYİ Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayının eski MHP Milletvekili Nesrin Ünal olurken, Giresun, Kars ve Kocaeli belediye başkan adayları da açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 10:58, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:07
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İYİ Parti Antalya Büyükşehir adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener, toplantının başlangıcında partisinin Antalya ve Giresun belediye başkan adaylarını duyurdu.

İYİ Parti'nin Antalya Büyükşehir belediye Başkan adayı MHP'den başörtülü olarak milletvekili seçilen ancak Meclis'e bayını açarak giren Nesrin Ünal oldu. İYİ Parti'nin Giresun adayı ise işadamı Harun Cici odu.

Akşener, Metin Özat'ı Kars Belediye Başkan adayı; Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin'i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurdu.

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