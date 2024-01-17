Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini sağlayacak Aile ve Gençlik Fonu ile sosyal yardımlara ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Göktaş, açıklamasında şunları kaydetti;

Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular için arka plan çalışmalarını tamamladık. Fonun usul ve esasları konusunda yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız.

Bakanlığın sağladığı sosyal yardımların yüzde 82'si çalışamayacak durumda olanlara sağlandı. Afet ve acil durumların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan tek seferlik yardımlar da bu rakamın içinde yer alıyor. Yardım talepleri 4 dakika içerisinde sistem üzerinden bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu.

Aile ve Gençlik Fonu

Fon ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Kredi miktarı her yıl artacak

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.