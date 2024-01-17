Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 12:26, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:32
Hakimler Savcılar Genel Kurulunca, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay üyeliğine seçildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçilen üyelere başarı diledi.
Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.