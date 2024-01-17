Yumruk atma olayında tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi

Babası emekli asker olan Ege Akersoy, tepkiler üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Akersoy, avukatlarının yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi.

Ege Akersoy'un "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attığı İsmail Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer kişiler ikiliyi ayırmaya çalışmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net