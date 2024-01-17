Kar altında kalan aracını 4 gün sonra buldu

MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Bu gece uzaydayız!
Bu gece uzaydayız!
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İki ilimizde eğitime kar engeli
İki ilimizde eğitime kar engeli
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 319 milyarlık kamu yatırımı yapılacak
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplandı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
KVKK 'T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber' yayımladı
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kabine toplantısı başladı: Emekliye 'ek zam' çıkacak mı?
Kaskoda mesleğe özel indirim
Kaskoda mesleğe özel indirim
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kar altında kalan aracını 4 gün sonra buldu

Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesinde ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgeye giden operatörün aracı kar altında kayboldu. Operatör yol kenarında bıraktığı aracına 4 günde ulaşabildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 13:56, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:58
Yazdır
Kar altında kalan aracını 4 gün sonra buldu

Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip 1900 rakımlı Camili (Macahel) Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı sonrası Karayolları, özel bir şirketi bölgede yetkilendirdi. Camili bölgesi sakinlerinden olan şirket sahibi ve aynı zamanda iş makinesi operatörü Osman Önder, ekibiyle bölgeye giderek kar temizleme çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye Toyota marka 4x4 özel aracıyla giden Önder, kar ve çığ nedeniyle ilerleyemeyince aracını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.

Aracın kaportasında ezikler oluştu

Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapan Önder'in yol kenarında bıraktığı aracı ise kara gömüldü. 4 gün sonra aracına ulaşabilen Önder, aracın kaportasında ezikler olduğunu belirtti.

Kürek yardımıyla karlara gömülen aracını kurtaran Önder, "Geçtiğimiz günlerde 4-5 günlük çalışmayla yolu açtık. Köye inmiştik, işlerimiz vardı. Dönüş yolunda çığ inmişti. Gece de kar yağışı başlayınca yolu açamadık. Aracımız yolda mahsur kaldı, kar kütlesi kapatmıştı. Sağı solu ezilmiş. Ama can olmadıktan sonra maldır dedik, fazla dert etmedik. Ama bu bölgede böyle şeylere sıkça rastlıyoruz. Bir an önce tünel istiyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber