Balıkesir'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir evde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 14:27, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:28
İlçenin kırsal Bostancı Mahallesi'ndeki müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri gönderildi.
Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen Mehmet Sertkaya'nın (52) öldüğü belirlendi.
Sertkaya'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayda ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin ilgili inceleme başlattı.