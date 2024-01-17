Kadıköy'de yaşlı kadına köpekler saldırdı: O anlar kamerada

Kadıköy'de sahilde gezintiye çıkan yaşlı kadın iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen yaşlı kadın elindeki tekerlekli pazar arabasını kendisine siper etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net