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Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yaklaşık yüzde 72 olduğunu belirterek, "Geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 15:24, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışa ilişkin, "İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkeler de durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid-19 görülmektedir" dedi.

'RİSK GRUBUNDAKİLER AŞI YAPTIRMALI'

Bakan Koca, soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikayetlerin basit tedbirlerle kısa sürede geçeceğine dikkat çekerek, "Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder. Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında hijyen, bol sıvı tüketmek, beslenmeye dikkat etmek gerekir. Covid-19 günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, hastanelerde yer sıkıntısı olup olmadığı sorusu üzerine de "Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. Geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. En fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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