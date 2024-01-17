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2023'te en yüksek ve en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023 yılının en yüksek sıcaklığının 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklığın ise eksi 36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyü Karayayla mevkisinde ölçüldüğünü söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 15:37, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:38
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2023'te en yüksek ve en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneline yayılmış toplam 2 bin 57 gözlem istasyonundan alınan verileri değerlendirdi. Bakan Özhaseki resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılında gerçekleşen meteorolojik parametrelerin 'en'lerini belirlediklerini ifade ederek, "2023 yılında en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise eksi 36,8 derece ile Gümüşhane'nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde ölçüldü" dedi.

Bakan Özhaseki, paylaştığı video ile en yüksek ve en düşük sıcaklığın tespit edildiği illeri de belirtti. Buna göre 14 Ağustos'ta 47,6 derece ile Kilis il merkezi en yüksek sıcaklığı yaşadı. Erzurum ise eksi 31,3 derece ile 14 Şubat'ta en soğuk il merkezi oldu. 29 Kasım 2023'te metrekareye düşen 315,6 kilogram yağışla Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağı Milli Parkı günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı. İl merkezlerinde ise 3 Eylül'de metrekareye düşen 155,9 kilogram yağış ile Giresun rekor kırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda 17 Şubat'ta kar kalınlığı 224 santimetre olarak ölçüldü. İl merkezleri içinde ise Bitlis, 7 Şubat'ta ölçülen 162 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer aldı.

2023 yılının en hızlı rüzgarı 26 Kasım'da, saatteki hızı 174,2 kilometre ile Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda esti. İl merkezlerindeki en hızlı rüzgar ise saatteki hızı 113 kilometre olarak Isparta'da 26 Kasım'da kaydedildi.

2023 yılının deniz suyu sıcaklıkları da ölçüldü. Buna göre en yüksek deniz suyu sıcaklık değeri 32,8 derece ile 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri'nde kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 16 Ocak'ta 5,9 derece ile Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri'nde ölçüldü.

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