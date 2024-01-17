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'Kayserispor icradan satılık' haberlerine kulüpten açıklama

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, kulübün adının, markasının, store mağazasının ve futbol okullarının icradan satılığa çıkarıldığına dair iddialara ilişkin, "Kulübümüzün markalarının satışa çıkarıldığı ile ilgili yalan ve mesnetsiz haberler kasıtlı olarak yapılıyor" denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 15:49, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:50
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'Kayserispor icradan satılık' haberlerine kulüpten açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kulübün adının icradan satışa çıkarıldığına dair haberleri yalandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün adının, markasının, store mağazasının ve futbol okullarının icradan satılığa çıkarıldığına dair iddiaları üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün markalarının satışa çıkarıldığı ile ilgili yalan ve mesnetsiz haberlerin kasıtlı yapıldığını, kulübümüze alenen zarar vermeye çalışan ve kazandığımız ivmeyi baltalamak isteyen kalemlerin amacına ulaşamayacağını bir kez daha önemle belirtiriz. Yayınlanan haberler asılsız olup bu tür haber ve iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kayserispor Kulübü karşı karşıya olduğu bu durumu titizlikle takip etmekte olup; duruma ilişkin tespitler yapmaktadır ve kulübümüz hukuki zeminde doğmuş, doğacak tüm haklarını kullanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

Süper Lig ekibi Kayserispor icradan satılıyor

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