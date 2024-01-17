Kopya çetesi çökertildi: 4 kişi gözaltında
Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, kopya düzeneği kurarak sınavlara giren ve haksız kazanç elde eden 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursiyerlerine yönelik e-sınavlarda 4 farklı tarihte kopya çekme düzeneği ile sınava giren 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kopya çekme düzeneklerini para karşılığı kursiyerlerin üzerine yerleştiren organizatörleri yakalamak için harekete geçti.
Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda; kopya çekme düzeneğinde kullanılan cep telefonları, kulaklıklar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.