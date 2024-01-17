Pusette ölüm: İş makinesi, anne ve 2 çocuğuna çarptı

Kocaeli'nde kaza, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta meydana geldi. Belediyeye bağlı taşeron firmaya ait S.S.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesi, Ceylan Ş. (29) ile biri bebek arabasında, 2 çocuğuna çarptı.

PUSETİN İÇİNDE TEKERİN ALTINDA KALDI



DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iş makinesinin tekerinin altında kalan bebek arabasındaki Elis Ada Ş.'nin (2) yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNE VE DİĞER ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan, 3'üncü çocuğuna hamile Ceylan Ş. ve diğer kızı Gülbeyaz ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA VE DİĞER YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eşi ve kızına iş makinesi çarptığını haber alıp kaza yerine gelen Mehmet Ş. ve diğer yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İş makinesinin operatörü S.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Elis Ada Ş.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından morga götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.