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Muğla'da üniversite öğrencilerini zehirliyorlardı, yakalandılar

Muğla'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 7 şüpheli yapılan operasyonlar ile yakalandı. Şüphelilerin İzmir ve Mersin illerinden getirdikleri uyuşturucuları Muğla'da piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 16:28, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:58
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Muğla'da üniversite öğrencilerini zehirliyorlardı, yakalandılar

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde satıldığı yönündeki tespitlerin ardından çalışmalara hız verdi. Ekipler üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıklarını tespit ettiği İ.Y.F, H.F, E.Y ve A.K isimli şüphelileri takibe aldı. E.Y.'nin kız arkadaşı D.Ş.'nin de bu grupla birlikte hareket ettiği belirlenerek hakkında işlem başlatıldı.

"Salça kutusu içinde uyuşturucu sevkiyatı"

Yapılan çalışmaları değerlendiren ekipler İ.Y.F'nin Mersin'den Muğla'ya otobüs ile salça kutusu içinde uyuşturucu gönderdiği, H.F ve M.Ç'nin uyuşturucuyu teslim aldığı tespit edilerek şahıslar yakalandı. Ayrıca E.Y. isimli şahsın İzmir'den Muğla'ya otobüs ile 30 gram uyuşturucu ile geldiği tespit edilerek E.Y.'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca Mersin ilini kapsayan Muğla merkezli operasyonlarda H.F.'nin kardeşi youtuber İ.F.'de sentetik ecza uyuşturucu madde ile yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 613 gram esrar, 10 adet ecstasy ve 55 adet sentetik ecza uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan İ.Y.F, M.F. ve H.F. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, E.Y adli kontrol ile serbest bırakıldı, diğer şüpheliler hakkında işlem yapılarak salıverildi.

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