Antalya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü

Kazada Doğan Gündüz hayatını kaybetti, mikser sürücüsü ve Atilla Gündüz ise yara almadan kurtuldu.

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