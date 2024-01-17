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Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, kentsel dönüşüm çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından engellendiğine ilişkin iddialarının "asılsız" olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 18:49, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:50
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Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt

Kentsel Dönüşüm Başkanlığından, Savaş'ın dün bir televizyon kanalında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının engellendiği ile ilgili iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulunuldu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının 2012'de TBMM'de 6306 Sayılı Kanun'la güçlü ve planlı bir şekilde başladığı anımsatılan açıklamada, Bakanlık eliyle Türkiye'deki sağlıksız yapı stokunun yenilenmesi için 81 ilin tamamında gece gündüz demeden çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

"Ülkemizin deprem gerçeğine karşı çalışma, arkadaşlarımızla yürüttüğümüz bu kararlı mücadele ne yazık ki siyasi hesaplarla ve iftiralarla karalanmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, bunlardan birinin de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan geldiği belirtildi.

Savaş'ın, Antakya Belediye Başkanı olduğu dönemde, "riskli alan" ilan ettiğini ve yetki devri yapılmadığını söylediği Emek-Aksaray Mahallesi'nin, Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teklifi üzerine, Haziran 2013'te Bakanlar Kurulu Kararı ile "riskli alan" ilan edildiği hatırlatıldı.

Savaş'ın, Emek-Aksaray Mahallesi için riskli alan yetki devri başvurusu üzerine, yetki devrinin Temmuz 2013'te Antakya Belediyesine verildiğine işaret edilen açıklamada, o dönemde iddia edildiği gibi Bakanlık tarafından herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada Savaş'ın, Hatay Büyükşehir Belediyesi ihdas edildiğinde kentsel dönüşümdeki yetki devrinin kendilerine verilmediğine dair iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hatay'da Büyükşehir Belediyesinin ihdas edilmesinden sonraki süreç içerisinde de ilgili alana dair, Hatay Büyükşehir Belediyesinin yetki devri için Bakanlığa herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. Ayrıca Emek-Aksaray Mahallesi'nde 2017'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları için atılmış tüm adım ve teklifler, bizzat Sayın Lütfü Savaş'ın organize ettiği protesto gösterileriyle engellenmiştir. Sayın Savaş, kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemek için belirli grupları örgütlemiş ve mitingler düzenlemiştir. Bunu da seçim propagandası olarak kullanmış ve 14 Mart 2019'da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır."

- Narlıca Mahallesi'ndeki bir bölgenin rezerv alan olarak ilan edilme teklifi değerlendiriliyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6 Şubat depremlerinden 10 ay sonra 6 Aralık 2023'de Bakanlığa, Narlıca Mahallesi'nde yer alan bölgelerin riskli alan ilan edilmesi talebinin ise Bakanlığın ilgili birimleri tarafından değerlendirildiği bildirilen açıklamada, "Ayrıca Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir bölgenin rezerv alan olarak ilan edilme teklifi de Hatay Büyükşehir Belediyesince tarafımıza iletilmiştir ve ivedilikle değerlendirilmektedir." denildi.

Bakanlığın 81 ilden istediği Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece Antakya ve Defne ilçelerini kapsayacak şekilde gönderildiği bilgisine de yer verilen açıklamada, "Bahse konu gönderilen belgeler, strateji belgesinin hazırlanmasına ilişkin usul ve ilkelere uygun olmamakla birlikte, bu belgeye göre Bakanlığa iletilmiş herhangi bir riskli alan veya rezerv alan teklifi de bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın, Türkiye'deki kentsel dönüşüm uygulamaları için Bakanlıktan izin alınması gerektiği yönündeki açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kentsel dönüşüm uygulamaları 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülebildiği gibi, 5393 sayılı Kanun kapsamında yerel yönetimler tarafından da yürütülebilmektedir. Söz konusu tüm iddialar asılsız olup iş üretmek yerine, 'kentsel dönüşüm, rantsal dönüşümdür' diyerek bahane üretenlerin iftiralarından ibarettir. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizin tamamında sağlıksız yapı stokunu hızlı bir şekilde güvenli hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

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