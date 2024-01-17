İBB Başkan adayı Kurum'dan 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadi

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir haftadır gittiği her yerde benzer şikayetlerle karşılaştığını belirterek, "İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadesini kullandı.