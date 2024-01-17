İBB Başkan adayı Kurum'dan 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadi
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, göreve geldiklerinde İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için adım atacaklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 20:10, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 20:26
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir haftadır gittiği her yerde benzer şikayetlerle karşılaştığını belirterek, "İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadesini kullandı.