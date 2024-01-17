Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu bir gün ertelendi

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı, 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00.49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."