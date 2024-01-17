TÜRK-İŞ kamu işçisine ek zam talebini, Bakan Işıkhan'a iletti

Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
Bakan Kacır: Türkiye Tech Visa'yı yakın zamanda hayata geçireceğiz
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
YSK Başkanı Yener: Türkiye 31 Mart seçimlerine hazır
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Emekliler maaş artışlarının gözden geçirilmesini istiyor
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
Seyyar sandıkta oy kullanabilmek için son başvuru bugün
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
10 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel'i DSP ile tehdit etmiş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'emeklilere ilave artış' açıklaması
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
'Terörle Mücadelede TBMM'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İki ilimizde eğitime kar engeli
İki ilimizde eğitime kar engeli
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
'Teröre karşı bildiri' konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldı
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
'Terörle mücadelede herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda'
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TÜRK-İŞ kamu işçisine ek zam talebini, Bakan Işıkhan'a iletti

TÜRK-İŞ, 700 bin kamu işçisi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünde, "sözleşme başlangıç tarihlerinin ocak ayına çekilmesi" ve "kamu işçisine refah payı verilmesini" içeren taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 21:30, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 21:40
Yazdır
TÜRK-İŞ kamu işçisine ek zam talebini, Bakan Işıkhan'a iletti

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nda yer alan sendika genel başkanlarını makamında kabul etti.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Atalay, bakanlık girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Atalay, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzaladıklarını anımsattı.

Sözleşmeyle en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıkarıldığını, 2023'ün ilk altı ayında refah payı dahil ücretlere yüzde 45, ikinci altı ayında yüzde 15 artış yapıldığını belirten Atalay, şöyle konuştu:

"O dönem güzel bir kamu sözleşmesi imzaladık ama aradan geçen süredeki enflasyondan kaynaklı sıkıntının bedelini ödüyoruz. Geldiğimiz noktada ortada bir ücret dengesizliği var. Çeyrek asırdır görmediğimiz bir sıkıntı söz konusu. Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var. Arkadaşlarımız işveren sendikası TÜHİS ile geçen hafta ve bugün görüştü. Bu konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili. Toplantıda arkadaşlarımızın tamamı görüşlerini paylaştı."

- "Ocak ayına başka, mart ayına başka enflasyon çıkıyor"

Enflasyonun yüksek çıkması nedeniyle işyerlerinde ücret dengesinin ve iş barışının bozulduğunu savunan Atalay, "Sözleşmelerimiz ocak ayında başlayıp, şubat, mart, haziran, temmuz ve ağustos dönemlerinde başlayanlarla devam ediyor. Ocak ayına başka enflasyon oranı çıkıyor, şubat ayına başka, mart ayına başka bir enflasyon oranı çıkıyor." dedi.

Kamudaki ücret dengesizliğinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini dile getiren Atalay, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan, bu hafta işveren sendikası TÜHİS ile görüşeceğini, önümüzdeki hafta bununla ilgili bize bilgi vereceğini dile getirdi. Bundan önceki gayrı resmi toplantıydı. Bu akşam kamu koordinasyon kuruluyla resmi toplantı yaptık. Ücretlerimiz öyle eridi ki. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 65 civarında. Pazara ve raflara baktığınız zaman yüzde 90'ların üzerinde. Haklı talebimize bir an evvel müspet bir cevap bekliyoruz. Bize nefes aldıracak bir düzenleme yapsınlar. Sözleşme başlangıcını da ocak ayına çeksinler."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber