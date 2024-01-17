Metal işçisinin Grup Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlandı

Türk Metal Sendikası'nda yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Eylül 2023'te başlayan görüşmelerde MESS tarafından daha önce yapılan tekliflerin kabul edilmeyerek grev kararı alındığı anımsatıldı.

MESS'in daveti üzerine MESS Genel Merkezinde bugün yapılan oturumda anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, sözleşmeye dair şu bilgiler paylaşıldı:

"31 Ağustos 2023'ten saatlik ücreti 65 liranın altında olan saatlik ücretler 65 liraya çekildi. Bu düzenleme 89 bin 600 üyemizi ilgilendiriyor. Çekme uygulandıktan sonra tüm üyelerimizin saatlik ücretlerine yüzde 32 oranında zam yapıldı. Bunun ardından tüm üyelerimizin saatlik ücretlere 30 lira seyyanen zam yapıldı. Ardından tüm üyelerimizin her kıdem yılına, 15 yılla sınırlı olmak üzere saatlik ücretlere 2 lira zam yapıldı. Bu madde EYT'den emekli olanların ilk işe giriş tarihleri itibarıyla uygulanacak. Böylece sözleşmenin ilk altı ayı için, 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda ortalama yüzde 98 zam yapıldı. Sözleşmenin ikinci altı ayında ücretlere, 1 Mart'tan geçerli olmak üzere enflasyon korumalı yüzde 30 oranında zam yapıldı. Üçüncü altı ay zammı enflasyon ve 3 puan refah payı olarak belirlendi. Dördüncü altı ay için zam oranı ise enflasyon oranında belirlendi."

- "Sosyal haklar ilk yıl yüzde 140 artırıldı"

Sözleşmeyle tüm sosyal hakların ilk yıl yüzde 140, ikinci yıl ise yıllık enflasyon oranında artırıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal bayram ve genel tatil günleri mesaisi yüzde 100'den yüzde 125 olarak artırıldı. Ayrıca, iki gün sünnet izni alındı ve eğitim yardımı kapsamına anaokulu eğitimi de dahil edildi. Engelli üyelerimize Engelliler Günü'nde bir günlük ücretli izin verilmesi kararlaştırıldı. Böylece, taslağımızdaki çekme maddesinin tamamı, saatlik ücrete istediğimiz yüzde 80 zammın yüzdeli ve seyyanen olarak yüzde 76'sını aldık. Taslağımızda 3 lira olarak talep ettiğimiz kıdem zammını 2 lirasını aldık. Kümülatifte ise birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105,1, yıllıkta ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40 artış sağladık."

- "Üyelerimize verdiğimiz sözümüzü tutuk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Üyelerimize verdiğimiz sözümüzü tutuk, Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk altı ay için yüzde 100'ü aşan artışla yine tarih yazdık." ifadelerini kullandı.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin ve enflasyonun en çok emeğiyle geçinenleri etkilediğini vurgulayan Kavlak, şunları kaydetti:

"Artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalanması, başta ücretliler olmak üzere halkımızın büyük bir geçim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Böyle bir dönemde, temsil ettiğimiz metal emekçilerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için masada mücadele verdik. Üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için çaba gösterdik."