Mauro Icardi, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi akşam 22.30 sıralarında İstanbul'a geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 22:55, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 22:55
Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığından dolayı ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla akşam 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Golcü oyuncunun kısa sürede takıma katılıp ve antrenmanlara başlaması bekleniyor.