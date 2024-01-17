İlkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar Hakkari'deki jandarma personeline ulaştı
Farklı illerden ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari'de görevli jandarma personeline ulaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2024 23:43, Son Güncelleme : 17 Ocak 2024 23:45
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, farklı illerden ilkokul öğrencilerinin, öğretmenlerinin desteğiyle duygularını kaleme aldıkları mektupları Hakkari'ye gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan mektuplar, jandarma personeline dağıtıldı.
Mektupları okuyan jandarma personeli, öğrencilerin anlamlı davranışını karşılıksız bırakmayarak onlara mektup yazdı, jandarma dergisi ve boyama kitabı gönderdi.