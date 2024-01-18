18 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Abdulkadir Gürüz Ortaokulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Mersin/13.30-16.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Teşkilat Buluşması"na katılacak.

(Sivas/14.00/16.00)

4- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı turizm uydu hesabı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ü ziyaret edecek, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşecek, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecek.

(Amman)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur, EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü, Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Manisa FK ve Galatasaray-Ümraniyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/13.00/Kayseri/15.00/Konya/17.00/Trabzon/19.00/İstanbul/21.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçlarında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow ekibini ağırlayacak, Melikgazi Kayseri Basketbol ise Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımına konuk olacak.

(İstanbul/Pecs/20.00)

4- Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, Ukrayna'nın SC Prometey ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj ekibini konuk edecek.

(Bursa/18.00)