5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
Erdoğan'dan Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
İstanbul'da, belediye başkan yardımcısı dahil 20 kişiye rüşvet gözaltısı
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Resmi Gazetede yayımlandı
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
THY bu yıl 8 bin personel alacak
THY bu yıl 8 bin personel alacak
Zam düzenlemesi bugün Meclis'te: Emekliye ek zam farkı şubatta
Zam düzenlemesi bugün Meclis'te: Emekliye ek zam farkı şubatta
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Cumhur İttifakı 5 ilde değişikliğe gitti, adaylara deprem kriteri!
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
Türkiye yerel seçime gidiyor! AK Parti'nin il il adayları
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
ÖTV muafiyetli araçlarda talep arttı
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Alper Gezeravcı'nın da olduğu uzay yolculuğu ertelendi
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Lütfi Savaş'ın 'Kentsel dönüşüm Bakanlık tarafından engelleniyor' iddiasına yanıt
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Başsavcı açıkladı: 2023'te Çorum tarihinin en yüksek suç oranına ulaşıldı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı belli oldu
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
MB açıkladı: Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 82,8
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Kalkınma hamlemize kararlılıkla devam edeceğiz
MHP 55 adayını daha açıkladı
MHP 55 adayını daha açıkladı
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Bakan Uraloğlu 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi' için tarih verdi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Ankara ve İstanbul Başsavcıları Yargıtay üyeliğine seçildi
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'emekli zammı' açıklaması
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
AK Parti'de meclis üyeliği adaylıklarında 'mühendis' kriteri
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de

HSK Genel Kurulunca Yargıtay'daki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 07:22, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 07:36
Yazdır
Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtaydaki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Yargıtay üyeliğine seçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber