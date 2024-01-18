Sultangazi'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan kişilerden Sılan Nur Salman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ebubekir C. ve Melisa Ç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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