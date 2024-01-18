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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, STK temsilcileri ile bir araya geldi

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 5 yılda hizmet ve eser anlamında Esenler Belediyemizle dahi yarışamaz, yanından bile geçemez. Çünkü belediyecilik dert ister, aşk ister, sevda ister"- "İstanbullulara reklam değil, hizmet yapacağız. İstanbul'un yavaşlayan enerjisini milletimizle birlikte artıracağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 07:37, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 08:50
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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, STK temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda hizmet ve eser anlamında Esenler Belediyemizle dahi yarışamaz, yanından bile geçemez." dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerinin yöneticileriyle bir araya gelen Kurum, daha sonra Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Kurum, buradaki konuşmasının ardından Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Esenler Kültür Merkezi'ndeki Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum, Esenler'e her gelişinde yapılan hizmetleri görmenin kendisini çok mutlu ettiğini, ilçenin çevre, şehircilik, yeşil alan ve sosyal politikalarla belediyecilikte yenilikçi hizmetlerin adresi olduğunu söyledi.

Başkan Göksu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde AK Parti'nin grup başkanı olarak 5 yıl boyunca İstanbul'un hakkını savunduğunu belirten Kurum, "AK Parti'nin daima mihenk taşı olan 'Siyasetin yegane merkezi insandır.' düsturuyla, daima hakkın yanında durarak İstanbulluların gündemini, milletimizin gerçek dertlerini hep gündemde tuttu. Orada milletimizin hakkını savundu. 'Algı belediyeciliği karşısında nasıl dururuz, milletimizi en doğru şekilde nasıl aydınlatırızın çalışmalarını tüm enerjisiyle sağlığından bile feragat ederek Büyükşehir Meclisi'nde yaptı. İşte bizim duruşumuz budur." diye konuştu.

Esenler'deki kentsel dönüşüm uygulamalarına da değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm uygulama modellerine baktığımızda hizmette, eserde yenilik ve öncü hizmetler burada hayat buluyor. Şunun altını önemle çiziyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda hizmet ve eser anlamında Esenler Belediyemizle dahi yarışamaz, yanından bile geçemez. Çünkü belediyecilik dert ister, aşk ister, sevda ister. Biz 5 yıl boyunca Tevfik Başkanımızla bu dertle çalıştık, bu aşkla mücadele ettik."

Kurum, dertlerinin İstanbul'a 5 yıldır verilmeyen hizmetleri vermek olduğunu anlatarak, "Mevcut İBB yönetimi tarafından bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen bu çözümsüzlük ortamını tamamen dağıtmak için hep birlikte bir sorumluluğumuz var. İstanbullulara seslenmek istiyorum. Bunlar, bilinçli bir programla, çalışmayla, kasıtlı bir şekilde İstanbul'u durdurdular. Allah'ın izniyle biz göreve geleceğiz ve İstanbul'un geleceğine kasteden bu yaklaşımı sonlandıracağız." şeklinde konuştu.

Göreve gelir gelmez İstanbul'un trafik ve toplu ulaşım sorunlarını çözeceğini belirten Kurum, hızlı bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatarak şehri afetlere karşı dirençli hale getireceklerini söyledi.

Kurum, kaos ve kavgayı değil; uyum ve başarıyı vadettiklerinin altını çizerek, "İstanbullulara reklam değil, hizmet yapacağız. İstanbul'un yavaşlayan enerjisini milletimizle birlikte artıracağız." diye konuştu.

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