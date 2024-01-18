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Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde

Taban aylığı 10 bin TL'ye çıkarılan emekliler için bu sene 'Emekliler Yılı' doğrultusunda bir dizi hizmet devreye alınacak. Bunlar arasında bayram ikramiyelerinin artırılmasından, 65 yaş üstü emeklilere verilmesi planlanan özel kartla, çeşitli indirimlerden yararlandırılması da var.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 07:42, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 07:44
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Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması gündemde

Türkiye Gazetesiden Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ'un haberine göre: - SSK ve BAĞKUR emeklisi aylıklarının ilave yüzde 5 artış yapılarak yüzde 42,6'ya çıkarılması ve en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10 bin liraya yükseltilmesini emekliler yeterli bulmazken, bu yıl emekliler için yeni hizmetlerin devreye alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan ederek, bu yıl emekliler için yeni hizmetlerin devreye alınacağını söylemesinin ardından gözler bu konuda atılacak adımlara çevrildi. Edinilen bilgilere göre; hükümetin bu konudaki önemli gündem maddelerinden biri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen bayram ikramiyeleri olacak. 2018'de 1.000 lira olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, 2021'de 1.100 liraya, geçen yıl da 2 bin liraya yükselmişti. Hükümetin, halihazırda 2.000 lira olan bayram ikramiyesini artırmak için çalışma yapacağı öğrenildi.

KÜLTÜREL FAALİYETLERDE İNDİRİM

Hükümetin, emeklilerin sosyal faaliyetlerde bulunmasına imkan verecek projeleri de hayata geçirmesi bekleniyor. Bu çerçevede 65 yaşını dolduran emekli vatandaşlara özel bir kart verilmesi, bu kartın sahiplerine hem şehirler arası otobüs, tren ve uçak biletlerinde hem de sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerin biletlerinde indirim uygulanması planlanıyor.

ZAM SİSTEMİ DEĞİŞSİN ÖNERİSİ

Öte yandan yüzde 5 ilave zammı yetersiz bulduklarını belirten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, zam sisteminin sil baştan değişmediği sürece, emeklilerin hayatlarının her yıl giderek zorlaşacağını söyledi. Ergün "Tamamlanmış en düşük emekli aylığı ödemesi olarak değerlendirilen 7.500 TL tutarındaki ödemenin 10 bin TL'ye yükseltilmesi, bu ödemeye yüzde 33,33 artış yapıldığı anlamına geliyor. Oysa ölçümlerini gerçekçi bulmadığımız TÜİK dahi, geçen altı aylık TÜFE oranını, yüzde 37,57 olarak açıklamıştır. Yani, TÜİK rakamı bile baz alınsa, bu ödeme 10 bin 318 TL olacaktı. Kaldı ki en düşük aylık ödemesinin 7.500 TL yapıldığı Nisan-Aralık 2023 döneminde TÜFE artışı yüzde 46,3'tür. Buna göre de en düşük aylık ödemesi, 10 bin 972 TL olmalıydı. En az aylık ödemesi, sistemin yoksulluğunun göstergesidir. Sistem sil baştan değişmediği sürece, emeklilerin hayatları her yıl giderek zorlaşacaktır" dedi.

"RAKAMLAR REVİZE EDİLMELİ"

"Emekli, dul ve yetimlerimiz her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar altında, adeta nefes alamaz hale gelmiştir" diyen Ergün, şunları söyledi: Alım gücümüz giderek erimekte, bir emekli aylığı bir aylık ev kirasının yarısını bile ödeyemez hale gelmektedir. Sağlık harcamalarına yetişemez hale gelen emekli, dul ve yetimlerimiz, artık sağlıklı beslenme sıkıntıları da yaşamaktadır. Derhal rakamlar revize edilmeli ve günün gerçeklerine uygun bir aylık belirlenmeli.

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