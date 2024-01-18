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Zam düzenlemesi bugün Meclis'te: Emekliye ek zam farkı şubatta

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yapılacak yüzde 5'lik ilave zam düzenlemesi bugün Meclis'te olacak. 13 milyona yakın işçi ve esnaf emeklisi ocak ayına ait zam farkını ise şubatta alacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 07:46, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 07:48
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Zam düzenlemesi bugün Meclis'te: Emekliye ek zam farkı şubatta

Yenişafak Gazetesinden Uğur Duyan'ın haberine göre: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı da şubat ayında yapılacak ödemelerin içinde yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonra duyurduğu yüzde 5'lik 'refah payı' için yasal düzenleme gerekiyor. AK Parti ilave zammı bugün Meclis gündemine getirecek. İlave zamlara ilişkin yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek istihdam yasa teklifine eklenecek.AK Parti'nin madde ihdas ederek, yasaya ekleyeceği düzenlemeyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayının ilave zamlarını da hesaplarında görecek. Teklife eklenecek yüzde 5'lik ilave zam düzenlemesine göre, 13 milyona yakın işçi ve esnaf emeklisi, ocak ayı için de 'refah payı' alma hakkı kazanacak.

İLAVE ÖDEMELER ŞUBAT ORTASINDA

Ocak ayının ilave zamları şubat ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hesaplarına yatırılacak.

YASAL DÜZENLEME KOMİSYONDA

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkaran, işçi ve esnaf emeklisine yüzde 5 refah payını da içeren düzenleme, Meclis gündemine alınacak. İlave zam için gereken yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan istihdam yasa teklifine eklenecek. İstihdam yasa teklifine AK Parti'nin vereceği madde ihdası, en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmasını, yüzde 37,56'lık enflasyon farkına eklenecek yüzde 5'lik refah payını içerecek.

HAZİNE'DEN 90 MİLYAR LİRA

Düzenleme ile taban seviyeden maaş alan 6 milyon işçi ve esnaf emeklisinin aylığı 2 bin 500 lira artacak. Taban maaş alan 6 milyon emekli için önümüzdeki 6 aylık süreçte Hazine'den her ay ortalama 15 milyar lira, 6 ay içinse ortalama 90 milyar lira ödeme yapılacak.

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