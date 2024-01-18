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2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından 2023 yılı ithalat ve dış ticaret verilerini paylaştı. Bakan Bolat, "2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımızda 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Ocak 2024 08:56, Son Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:24
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2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 2023'te Türkiye'nin ithalatının 2022'ye kıyasla yüzde 1 azalarak 361,8 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Aynı dönemde dış ticaret açığının da yüzde 3,2 gerilediğini belirten Bolat, geçen yılın ağustos ayından itibaren dış ticaret politikasında aldıkları tedbirlerin etkileriyle beraber, ithalatın yıllık bazda azalış trendine girdiğini ifade etti. Bolat, Temmuz 2023'ten sonra ihracatın ithalatı karşılama oranının istikrarlı şekilde yükseldiğine ve bu oranın Aralık 2023'te yüzde 79'a çıktığına dikkati çekti.

Bolat, proaktif ithalat tedbirleri ve etkin savunma araçlarıyla 197 tedbiri yürürlüğe koyduklarını, 52 soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.

"77 soruşturmayı sonuçlandırdık"

Bakanlığın demir-çelik, tekstil, konfeksiyon, petrokimya, kağıt ve güneş paneli başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki firmaları haksız rekabet ve zarardan korumak amacıyla ithalata yönelik 161 anti-damping, 11 koruma önlemi ve 77 önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmayı sonuçlandırdığını ifade eden Bolat, incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Bolat, ithalatın gerilemesinde, uluslararası enerji fiyatlarındaki düşüş ile geçen yılın ikinci yarısında altın, otomotiv, çelik, tekstil ve konfeksiyon gibi ürünlerin ithalatındaki haksız uygulamalara karşı aldıkları tedbirlerin etkili olduğunu vurguladı.

Üretici ve ihracatçı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda ticarette etkin savunma politikası araçları ve dinamik vergi politikalarıyla ilave birçok üründe ek koruma sağladıklarına, ithalat rejimini de bu doğrultuda 2024 yılı için güncellediklerine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Yerli üreticilerimizi ve dolayısıyla ihracatımızı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet ve zarara karşı korumak amacıyla uluslararası kurallara uygun ticaret politikası savunma araçlarını etkin şekilde kullanmaya, ülkemizdeki üretimi ve istihdamı öncelemeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirleri, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı destekleyici etkin savunma politikası araçlarımızı ve bu doğrultuda güncellediğimiz ithalat rejimimizi 2024 yılında da aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

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